Klimaforslag i valgkampen: - Odense skal have et atomkraftværk

- Atomkraft er beviseligt en kilde til elektricitet og et afgørende værktøj for med succes at hjælpe verden med at afbøde klimaforandringernes påvirkninger, hedder det i en rapport fra august i år fra FN’s Økonomiske Kommission for Europa, UNECE.

Op gennem 70'erne og 80'erne var der tanker om at indføre atomkraft i Danmark, men modstanden mod dansk a-kraft blev kun højere, og i 1985 blev den omstridte energikilde helt taget ud af Danmarks energiplanlægning.

Siden da har ingen regeringer forsøgt at få kernekraft indført i Danmark.

Folketingspolitikere lodret imod

På Christiansborg tror politikerne da heller ikke, at det bliver nødvendigt for Odense Kommune at sende en ansøgning om tilladelse til opførelse af et atomkraftværk i Tietgenbyen.

- Jeg er ret sikker på, at 99,9 procent af odenseanerne vil være modstandere af, at der bliver bygget et atomkraftværk i byen. Og det er der god grund til. Affaldsproblemerne er ikke løst, og i Danmark er vi rig på vand, vind og hav, som meget hurtigere kan give os CO2-neutral energi, siger formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Rasmus Helveg Petersen fra De Radikale.

- Det tager mere end ti år at bygge et atomkraftværk, og det er alt for lang ventetid i forhold til, hvor hurtigt vi kan udnytte de vedvarende ressourcer her i landet, siger formanden, der dog mener, at atomkraft godt kan give mening i andre lande.