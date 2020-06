Klimaneutral i 2030: Bilerne i Odense skal køre på el

Om blot ti år vil Odense være klimaneutral.

Punkterne i aftalen er meget ambitiøse Pee Locher, Verdensmål Udvalgsformand, Odense, Alternativet

Det har partierne i byrådet forpligtet hinanden til med en ny aftale, som de præsenterede på et pressemøde torsdag.

- Jeg taler på vegne af hele byrådet, når jeg siger, at vi er stolte af, at vi nu kan præsentere denne klimaaftale. Aftalen handler i høj grad om de unge og deres fremtid, siger Odense borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på dagens pressmøde.

Læs også Fynsværket skal stoppe med at fyre kul af i 2022

Vil udfase fossilt brændstof

Forud for aftalen undersøgte kommunen, på hvilke områder der udledes mest CO2, og her kunne det konkluderes, at det særligt er på transportområdet og privatpersoner, der udleder mest CO2.

Til pressemødet forklarede Peter Rahbæk Juel, at der særligt udledes meget CO2 på transportområdet og som privatpersoner. Planchen illustrerer udledningen i 2030, efter udfasningen af kul er medregnet. Foto: Anders Høgh

Et af kommunens mål er derfor, at 60 procent af bilerne i Odense er elbiler i 2030.

- Punkterne i aftalen er meget ambitiøse. Vi har eksempelvis en ambition om, at 60 procent af bilerne i Odense er elbiler i 2030 sammenlignet med Energistyrelsens ambition på 30 procent. Kommer vi med de rette incitamenter, der gør det svært at køre benzindrevne biler i byen, så skal vi nok nå i mål, siger Pee Locher (Å), der er formand for Verdensmål Udvalget i Odense.

Læs også Kulstop i 2022: - Alle fynske tomater bliver grønne

- Vi skal være aktive i at sikre, at der er en ordentlig elinfrastruktur, å Odense bliver en by for elbiler og ikke en by for biler der kører på fossile brændstoffer, supllerer borgmester Peter Rahbæk Juel.

Borgerne står for at ændre adfærd

Den nyligt indgåede aftale vækker glæde hos formændene for alle partierne, der også samtidig anerkender, at det er en ambitiøs målsætning, der kun kan nås gennem samarbejde.

- Jeg ser faktisk, at vi sagtens kan lykkedes med vores målsætning. Det er ambitiøst, men vi skal også være ambitiøse, for vi står på en brændende platform, siger Christoffer Lilleholt (V) umiddelbart efter pressemødet.

Læs også På linje med Aarhus og København: Odense vil være CO2-neutral

- Det er en meget stor ambition, og vi har også en ærlig erkendelse af, at det ikke er en opgave, vi som kommune kan klare alene, siger Peter Rahbæk Juel og tilføjer:

- Vi kan vedtage nok så mange ting i kommunen, men adfærdsforandringen ligger et andet sted.