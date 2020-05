Klinik for sex og sundhed i Vollsmose møder kritik

Jeg ved ikke, hvad det er for en gruppe af kvinder de taler om Mette Severin, kontaktperson for unge i Odense Kommune

Det er ikke nogen god idé at åbne en klinik for seksuel sundhed i Vollsmose.

Sådan lyder kritikken efter, at TV 2/Fyn fredag kunne fortælle, at Odense Kommune og Region Syddanmark ikke kun vil åbne en klinik i centrum af Odense, men også vil åbne en klinik i Vollsmose.

Klinikken får til opgave, at "... håndtere de problemstillinger, der forbundet med varierende kulturelle og sproglige problemstillinger, der knytter an til seksualitet" ved for eksempel at hjælpe "... kvinder, der lever med konsekvenserne af omskæring af kønsdelene".

Men klinikken risikerer at stigmatisere kvinder i Vollsmose, mener Mette Severin. Hun har i årevis arbejdet med borgere, som klinikken skal hjælpe.

Efter at have set TV 2/Fyns indslag om seksualklinikken, hvor Roya Moore, som tidligere har arbejdet med målgruppen i Vollsmose, blandt andet siger, at "mange (i Vollsmose, red.) ikke aner noget om kroppen fra navlen og nedefter".

- Man mener, at en pige skal bløde på brullypsnatten, og hvis hun ikke gør det, har hun været uren. Det vil gøre at hun bliver udstødt, og nogle steder vil hele familien blive udstødt, siger Roya Moore.

Roya Moore var som sygeplejerske for 15 år siden selv en del af lignende tiltag, og hun har selv boet i Vollsmose. På den baggrund siger hun også, at kvinderne i målgruppen ikke snakker om sexualitet.

- De taler da frit frem

Det overrasker Mette Severin. Hun har 29 års erfaring som kontaktperson for unge i Odense Kommune - blandt andet unge i Vollsmose.

- De kvinder jeg møder, de taler da frit frem, siger Mette Severin.

- Jeg er meget overrasket. Det er ikke samme indtryk jeg har. Det kan være jeg har sovet i timen. Jeg skal ikke kunne sige det.

Roya Moore fortæller også, at kvinderne i Vollsmose tit siger, at de ikke kan snakke med deres læge. Heller ikke her oplever Mette Severin det samme:

- Ja, det gør de i 2020. Der er mange, mange kvinder. Jeg ved ikke, hvad det er for en gruppe af kvinder de taler om, siger Mette Severin.

Mette Severin mener, at Roya Moores argumentation ville være gældende for 15-20 år siden, men mener ikke, at det gør sig gældende i dag.

- Jeg mangler evidens for, hvor stort er det her problem er. Og hvorfor dukker det lige pludselig op nu?

- Og så undres jeg også over, at man politisk de sidste mange år har hørt om, at der i det kære område skal rives ned, beboersammensætningen skal være anderledes. Vollsmose skal åbnes op.

- Og så giver Region Syddanmark 1,2 millioner om året til, at åbne noget der bliver stigmatiseret. Og det er kun en bestemt befolkningsgruppe, siger Mette Severin.

- Jeg forstår godt bekymringen

Rådmand Susanne Crawley (R) deler ikke mette Severins synspunkt om en stigmatisering af en specifik befolkningsgruppe.

Hun pointerer, at det er et offentligt tilbud, som regionen og kommunen driver sammen i et område, hvor der bor alle mulige slags mennesker:

- Jeg forstår godt bekymringen i forhold til den måde det er blevet beskrevet, men det er ikke det, der er meningen fra min side, siger Susanne Crawley.

Kommunen baserer behovet på fagpersoners vurderinger, og ud fra det vil Region Syddanmark årligt altså tilføje 1,2 millioner kroner til projektet.

- Der er ikke en tung evidens som siger, at vi kan fange målgruppen. Til gengæld sætter vi en evaluering ind, som skal afklare om vi får de rigtige ind i klinikkerne, siger Bo Libergren (V). Han er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Mette Severin så hellere, at man fik åbnet en almen lægepraksis i Vollsmose.

- En læge kan jo så henvise til andre, siger Mette Severin.

Den nye klinik for seksuel sundhed i Vollsmose ventes vedtaget i regionen i næste uge og bliver i første omgang på prøve. Afprøvningsperioden løber fra 1. september i år og tre år frem.

TV 2/Fyn har forsøgt at få kvinder fra Vollsmose i tale. Kvinderne anerkender behovet, men vil ikke stille op.