Klubben i hjertet: Fans fortæller om den dag, de forelskede sig i "striberne"

En forelskelse. En besættelse. En følelse af at være fortabt uden.

OB fremkalder de helt store følelser hos de flere tusinde fans, der troligt dukker op, når holdet skal i kamp. I seneste sæson var det i snit 8.743 per kamp.



TV 2 Fyn har talt med fire af dem i forbindelse med kampagnen "Fyn fortjener et hold i Superligaen". Vi stiller os op i rækken af fans, der vil klappe og heppe, indtil holdet er tilbage, hvor det hører til. Vi skruer det kommende år op for vores dækning af Fyns bedste hold og sætter fokus på stærke analyser og store følelser.

Derfor har vi spurgt, hvornår OB for alvor stjal fansenes hjerter.

En jyde med stribet hjerte

Michael Ørris var ti år gammel, da hans hjerte begyndte at banke for OB. Han er bosat i Valsgård lidt uden for Hobro og har aldrig boet på Fyn, men det er uden betydning for en ægte OB-fan.

- Min far og jeg var på Odense Stadion for at se en træningskamp mellem OB og Manchester City i 2003. OB vandt 1-0, og jeg blev bare forelsket i striberne.

- Efterhånden er det blevet en lille besættelse, erkender 30-årige Michael Ørris.

I dag bliver ingen fødselsdage markeret, uden at OB-flaget er hejst i haven.