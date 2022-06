Klubikon stopper på toppen: - Jeg skal være stiv i en uge

Efter en lidt for spændende finalekamp tirsdag aften lykkedes det endnu en gang Odense Håndbold at sikre sig guldet. Dermed kan spillerne kalde sig danmarksmestre for andet år i træk.

For den 38-årige stregspiller og anfører Kamilla Larsen blev finalekampen også den sidste nogensinde, og glæden over at slutte med en guldmedalje om halsen var ikke til at skjule.

- Det skal fejres så meget. Hold kæft, sikke en afslutning på en karriere. Det kunne ikke have været meget bedre, sagde Kamilla Larsen efter kampen.

Ikke forlænget kontrakten

I april meddelte Kamilla Larsen, at hun ville sige farvel til karrieren som professionel håndboldspiller efter denne sæson. Det kom, efter at Odense Håndbold i december sidste år meldte ud, at man ikke ville forlænge kontrakten med Kamilla Larsen.

Beskeden ærgrede anføreren, som dog meddelte, at hun ville gøre alt for at afslutte Odense-tiden bedst muligt. Det lykkedes i den grad efter sejren tirsdag aften, og man kan derfor roligt sige, at Kamilla Larsen stopper på toppen.

Der var da heller ingen tvivl om, at det flotte resultat skulle fejres.

- Jeg er så stolt, jeg har så mange følelser indeni, jeg er ved at springe i luften, men jeg er bare så megastolt og glad. Vi skal bare være stive i en uge nu, lød det fra anføreren.

Bankende orange hjerte

Kamilla Larsen har spillet i Odense-klubben siden 2009, hvor hun kom til efter et par år i GOG Svendborg. I de seneste 13 år er det lykkedes hende at opnå en helt særlig status i Odense Håndbold, og det var derfor også vigtigt for holdkammeraten Mie Højlund, at Kamilla Larsen sluttede karrieren og Odense-tiden med en sejr.

- Kamilla er ét stort, bankende orange hjerte. Hun er et klubikon, og hun har været i klubben, så længe jeg har været her og mange år før det. Derfor håber jeg, alt hvad jeg overhovedet kan, at vi kan give hende det guld at slutte af på. Det synes jeg hun fortjener, sagde Mie Højlund til TV 2 efter første finalekamp.