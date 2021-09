Knivstikkeri i Vollsmose - en person anholdt

- En person er anholdt. Det er en yngre mand fra området.

- Vi efterforsker for at finde ud af, hvad der op og ned på sagen, siger vagtchefen.

Kort efter episoden foretog Fyns Politi en såkaldt skalsikring ved skadestuen for, at skærme den forurettede og personalet på skadestuen.

Vidner fortæller til TV 2 Fyn, at der på det tidspunkt var et større opbud affald personer ved skadestuen.

Milan Holck Nielsen oplyser, at den forurettede ikke ønsker, at tale med politiet, ligesom man endnu ikke har et præcist gerningssted.

- Vi er i gang med at indhente overvågningsbilleder og foretage afhøringer. Vi har lavet afspærring af et område i Egeparken og vi afsøger stedet med hunde, fortæller vagtchefen.

Endnu er det altså uvist, hvad der ligger ligger bag knivstikkeriet.

- Jeg vil ikke komme med hypoteser, men vi kender personen. Der kan være mange muligheder. Det kan være internt, men vi ved det endnu ikke, siger Milan Holck Nielsen.

- Lige nu efterforsker vi og er tilstede for at skabe tryghed og være forebyggende. Sagen bliver behandlet som kvalificeret vold, tilføjer vagtchefen.

Det 30-årige offer er uden for livsfare.