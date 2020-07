Knivstikkeri i Vollsmose: Mand med alvorlige knivstik opsøgte selv OUH

En 26-årig mand blev søndag aften stukket med kniv i Vollsmose i Odense. Skaderne er alvorlige, men han er mandag morgen i stabil tilstand og uden for livsfare.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen omkring klokken 05.30.

Den 26-årige henvendte sig selv ved Odense Universitetshospital omkring klokken 21.16, kort efter at han var blevet stukket ved en parkeringsplads i Fyrreparken i Vollsmose.

Politiet har en hovedmistænkt. Han er en yngre mand, der aktuelt eftersøges.

Ikke en del af bandekonflikt

Vagtchef Ehm Christensen ønsker ikke at gå i detaljer om motivet, men det formodes at relatere sig til en form for "stridigheder" mellem de to mænd.

Sagen anses ikke som en del af en bandekonflikt.

Politiet foretog en overgang en såkaldt skalsikring af Odense Universitetshospital.

Det betyder, at politiet bevogter indgangene for at kontrollere, hvem der kommer ind og ud.