Knivstikkeri i Vollsmose: Otte personer anholdt efter bandeopgør

Otte personer er anholdt efter et knivstikkeri i Odense-bydelen Vollsmose natten til onsdag.

To personer er blevet stukket med kniv, hvoraf den ene er alvorligt tilskadekommen og indlagt på sygehuset.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fyns Politi fik meldingen om en hændelse klokken 01:15 i krydset ved Vollsmose Alle og Kertemindevejen. Meldingen gik på, at en bil bevidst skulle have påkørt en person, som efterfølgende blev overfaldet og stukket med kniv.

Den person er lettere tilskadekommen.

Samtidig med knivstikket blev en person på stedet også overfaldet og stukket med kniv. Det er den person, som er kommet alvorligt til skade og som er indlagt på OUH.

Forud for meldingerne om knivstik i Vollsmose havde Fyns Politi fået oplysninger om, at der var sket et muligt stenkast mod en bil på på Østre Ringvej mellem Niels Bohrs Alle og Nyborgvej.

Politiet mener, at der er tale om en bil, der var indblandet i det efterfølgende knivstikkeri.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger, drejer knivstikkeriet og stenkastet sig om et bandeopgør mellem to grupperinger af hårde kriminelle fra Odense.