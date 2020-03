Knivstikkeri: To mænd sigtes for drabsforsøg

To mænd er anholdt i en sag om knivstikkeri på en 26-årig mand på åben gade i Odense mandag aften. Politiet mener, at mændene forsøgte at dræbe offeret.

Knivoverfaldet skete på et fortov nær krydset Nyborgvej, Frederiksgade og Benediktsgade i Odense cirka klokken 21.30. Offeret blev stukket flere gange.

- Flere vidner kontaktede os og fortalte, at der var ballade i Benediktsgade, fortæller vicepolitikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi.

Da politiet ankom til gerningsstedet var de to mistænkte forsvundet, men efter en efterlysning fik politiet kort efter anholdt de to mænd.

Den ene er 40 år, mens den anden er 47 år, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Politiet kender i forvejen de to mænd, men ønsker ikke at oplyse i hvilken forbindelse. Om de to anholdte var påvirkede, ønsker politiet tirsdag formiddag ikke at udtale sig om.

Offeret blev stukket "en del gange", oplyser politikommissær Jack Liedicke.

Han blev fundet liggende såret nær krydset, hvorefter en ambulance kørte ham til Odense Universitetshospital. Ved indlæggelsen var han i livsfare, og tirsdag formiddag betegnes hans tilstand som kritisk.

- På grund af hans tilstand har det endnu ikke været muligt at afhøre manden, siger Jack Liedecke.

I et grundlovsforhør ved Retten i Odense skal en dommer tirsdag eftermiddag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mændene.

