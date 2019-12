Købmand kaserede 400 bakker øko-æg: Kaos

Revet væk på 10-12 minutter. Kaos på parkeringspladsen. Omkring 300-400 mennesker.

Det er overskrifterne på nogle heftige minutter ved lukketid hos Rema 1000 i Dalum. Og det kom bag på købmand Hans-Jørgen Juhl, at 400 pakker økologiske æg med ti styk i hver, der skulle kasseres på grund af trykfejl på æggeskallerne, skabte så stor ståhej.

Hans-Jørgen Juhl skrev i allerbedste mening torsdag eftermiddag et opslag på butikkens Facebookgruppe, men på ganske kort tid blev opslaget delt i bundter af hundrede.

På slaget otte stod således op mod 400 mennesker klar til at kaste sig over de i alt 4.000 æg, som var stillet ud på en rampe til afhentning af fredag morgens skraldemænd.

- I bund og grund er det gået godt, men desværre er der også nogen, som har taget mere end de skal bruge, sagde en overrasket Hans-Jørgen Juhl til TV 2/fyn, da kampen om æggene havde lagt sig.

- Der stod rigtig mange i kø, men der var mange der ikke fik. Jeg ville ønske, at jeg kunne have delt dem ud i stedet, siger Hans-Jørgen Juhl.

Selvom æggene intet fejlede, men alene var fejlmærket, så forhindrer loven Hans-Jørgen Juhl i at forære æggene væk. Købmanden kunne således kun stå på parkeringspladsen og se til.

- Jeg kiggede stille og roligt fra parkeringspladsen og snakkede lidt med kunderne, men jeg er overrasket over, hvordan det foregik.

- Jeg kunne bare ønske at mine lokale, loyale kunder kunne have fået æggene, siger købmanden, og tilføjer, at han havde en mærkelig mavefornemmelse, men dog var glad for, at nogen at nogen fik gratis æg.

