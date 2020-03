Købmand til fynboer: - Der er varer nok

I Rema 1000 i Skibhuskvarteret i Odense har der været fyldt med kunder, siden pressemødet klokken 20.30.

- Der kørte vi fire kasser, og der var liv og glade dage, fortæller købmand Thomas Berthelsen, som var tilstede i butikken.

Han mener ikke, at der er grund til at gå i panik.

- Det er ikke en fødevarekrise, fastslår han.

Effekt efter pressemødet

Thomas Berthelsen oplevede et stort pres i butikken lige efter pressemødet.

- Vi oplever helt klart effekt efter pressemødet. Der kom lige pludselig run på butikken, så der er fuldt hus. Vi har ikke oplevet noget lignende, ikke i den tid, jeg har været købmand i 11 år, siger han

Fynboerne kommer efter mange forskellige ting i butikken, og særligt dagligvarer og fødevarer er eftertragtede. Selvom der er varer nok på hylderne, tror Thomas Berthelsen, at det er en naturlig reaktion.

- Vi handler ud fra de instinkter, vi har. Vi forsøger at holde et naturligt flow og ikke panikke, og det vil vi gerne vise til vores kunder, forklarer han.

Varer nok

Købmanden i Rema 1000 forsikrer, at der vil være varer nok til alle fynboerne.

- Det er ikke en fødevarekrise, og vi har daglige leverancer. Det har vi haft i dag, vi har det i morgen og i overmorgen. Der kommer måske et enkelt hul på hylden i ny og næ, men det er ikke en fødevarekrise, understreger han og fortsætter:

- Selvfølgelig er det godt at have lidt derhjemme, hvis man bliver syg. Der vil være et naturligt større aftræk, og det har vi været opmærksomme på.

Der vil komme både grønt, kød, mælk og brød til butikken torsdag morgen.

- Der er ingen grund til at gå i panik, der skal nok være mad hele vejen igennem, forsikrer Thomas Berthelsen.