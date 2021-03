Kørte 175 kilometer i timen - måtte køre 60

En vanvidsbilist blev tirsdag eftermiddag standset og sigtet for at køre 175 kilometer i timen i en zone, hvor han måtte køre 60 kilometer i timen.

Det oplyser Fyns Politi.

Bilisten kørte samtidig over for rødt lys to gange - først i krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej og derefter i krydset ved Vollsmose Torv. Føreren af bilen blev standset klokken 17.04.

Har du set bilen?

I den forbindelse efterlyser politiet et par biler, som måtte bremse kraftigt op for at undgå påkørsel.

Derfor har politiet offentliggjort et billede af vanvidsbilistens bil.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.