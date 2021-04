Kørte fra Tønder til Den Fynske Landsby: - Vores søn har talt om det i flere uger

Mere end 150 kilometer blev tilbagelagt for at familien Kielsgaard fra Tønder torsdag kunne besøge Den Fynske Landsby på den første åbningsdag.

- Det er ude i det fri med naturen og dyrene. Og så har de tit gode aktiviteter for børnene. Vores søn har talt om det i flere uger, siger Allan Kielsgaard som svar på, hvorfor han er kørt den lange med sin kone og tre børn.

Det er en tur, de gerne tager - flere gange. For familien har endda investeret i et årskort.

Deres glæde for landsbyen opstod, da den ældste datter, Charlotte, havde emneuge i skolen, hvorefter hele familien kørte afsted for at opleve historien på egen krop.

Viden, oplevelser og frisk luft

Det er lige præcis den type historier, som overinspektør Lise Gerda Knudsen er stolt af. Hendes job er at sikre, at gæsterne får mest mulig historisk viden ud af besøget i Den Fynske Landsby.

Men i år må al viden formidles udenfor i den friske luft. For med de gældende coronarestriktioner har familien fra Tønder og alle andre gæster ikke adgang indenfor i de gamle huse og gårde.

- Man kan komme ud og opleve miljøet og landsbyen udefra. Hilse på både de voksne dyr og dyrebørnene og møde de frivillige, som formidler den levende historie. Det, vi plejer at gøre, med at invitere folk indenfor i husene og byde på lækker påskemad og smagsprøver, er vi selvfølgelig nødt til at lade være med, fortæller hun.

Nyfødte attraktioner

Natten til torsdag nedkom den ene af Den Fynske Landsbys geder med to velskabte kid, som vakte stor begejstring, da de sønderjyske børn, Charlotte, Maxim og Mathilde, kom forbi.

Selvom kiddene kun var få timer gamle, diede de hos deres mor, mens farmand, den stolte buk, skiftevis holdt øje med publikum og slog nogle gevaldige badutspring i folden.

- Ja, der er gang i ham, smiler Lise Gerda Knudsen, mens børnene jubler i baggrunden.

Knap 100 meter væk havde en af landsbyens køer også leveret familieforøgelse. En nyfødt kalv trykkede sig ind til sin mor, mens de begge ventede indenfor i stalden, til temperaturen udenfor steg.

- Vi venter både smågrise og lam i de kommende dage, fortæller Lise Gerda Knudsen.

- Så hen over påsken vil der komme flere dyrebørn, man kan hilse på.

Husk testen

Vil du ud og hilse på dyrebørn og frivillige landsbyboere, skal du kunne fremvise en frisk, negativ coronatest.

En enkelt familie havde på åbningsdagen overset kravet om coronatest og måtte hen til det nærmeste kvikteststed, inden de kunne lukkes ind i landsbyen, fortæller Lise Gerda Knudsen

Familien fra Tønder havde dog forberedt sig inden turen til Odense. Forældrene blev testet onsdag og kunne derfor fremvise de påkrævede negative testresultater.

- Jeg synes, det er fair nok, siger Allan Kielsgaard.

- Man skal jo passe på.