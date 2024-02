Kollegaer tager afstand fra behandling af navngiven skoleleder

Skolelederforeningen i Odense tager nu kraftigt afstand fra, at man som politiker behandler en sag om en navngiven leder i medierne. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra foreningen under overskriften "Når skolen rammer forsiden".



- Vi har på det offentlige arbejdsmarked tradition for, at sager om arbejdstagere behandles sagligt og fortroligt. Det indbefatter, at sager belyses objektivt fra arbejdsgivers og arbejdstagers side. Skolelederforeningen har tillid til, at Børn- og Ungeforvaltningen håndterer sager med ledere ordentligt, siger formand Simon Hempel-Jørgensen og tilføjer.

- Skolelederforeningen i Odense gør opmærksom på, at foreningens medlemmer ligesom andre arbejdstagere har brug for at vide, at kommunens politiske ledelse står vagt om ordentlighed i behandlingen af de mennesker, der er ansat til håndtere alle de dilemmaer, der er i arbejdet i en kommune.