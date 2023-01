Kollegie får 73 millioner af fond: - Jeg har en altandør, der er pivhamrende utæt

Fællesskabet fastholdes

Til gengæld fastholdes kollegiets opbygning som et såkaldt "gang-kollegie", det vil sige mindre værelser og fællesfaciliteter som køkken og bad.

Jess Heilbo oplyser, at det er bestyrelsens opfattelse, at kollegianerne er glade for den fællesskabsfølelse det giver, at lave mad sammen. Og at man snakker sammen i køkkenerne.

- De kommer jo fra forskellige studieretninger, så der er noget at snakke om, siger han.

Det kan Charlotte Voigt Sonnichsen bekræfte. Med de kommende forbedringer og forandringer vil hun nemlig fortsat kunne tage sine oplevelser fra sit studie på SDU med ud i køkkenet.

- Det fællesskab, der er her, kan dermed blive holdt i live, siger hun.

Altandør er pivhamrende utæt

Charlotte Voigt Sonnichsen har boet på kollegiet i fire år og bor faktisk på det værelse, som hendes mor boede på i 1980'erne.

Det er hun glad for, men hun er nok mere glad for den forestående renovering.

- Jeg har en altandør, der er pivhamrende utæt, og vi har noget med vandet, der ikke altid fungerer optimalt. Og er der generelt lidt slidt over det hele.

Hun valgte aktivt 4. Maj Kollegiet netop på grund af fællesskabet.



- Vi deler bad og toilet og køkken 11 mennesker, og det giver et helt unikt sammenhold, fortæller hun og tilføjer:

- Når man, som jeg, flytter til en ny by og skal læse og det hele, så er det en kæmpe tryghed at flytte ind sammen med ti andre mennesker.

- Der er nogen, der er nye studerende, og der er nogen, der er gamle studerende, som hjælper hinanden med at falde på plads i den her tilværelse. Det havde man ikke fået på samme måde, tror jeg, hvis man havde boet på et mere up to date-kollegie, hvor man har eget bad, eget toilet og eget køkken.

Charlotte Voigt Sonnichsen og hendes med-kollegianerne må dog se frem mod et afbræk i 4. Maj Kollegiets fælleskab. Når renoveringen går i gang om senest et år, så skal de nemlig genhuses.

Håbet er at komme i gang med renoveringen til august og færdiggøre projektet på ét år.

