Kollektiv opsigelse for sygeplejersker: - Opsigelserne kommer uanset hvad

- Vi er nødt til at råbe politikerne op og fortælle, at vi mangler folk. Vi mangler veluddannede sygeplejersker til at passe vores patienter. Det er aldrig nogensinde patienterne, som vi vil ramme i det her, siger sygeplejerske Mette Vestergaard Jørgensen.

Men det gør I jo?

- Ja, det gør vi et eller andet sted, fordi det er vores job at passe patienterne. Men et eller andet sted er vi nødt til at sige, at vi passer også på patienterne ved at sige vores job op ved at gøre opmærksom på, at vi her har et kæmpe problem, siger Mette Vestergaard Jørgensen.