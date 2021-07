Kolonihave centrum for diskriminationssag: - Jeg glæder mig, til der kommer ro på

Ingen opbakning

Den afgåede formand skrev, at udlændinge ikke ved, hvordan en forening skal køres.

I sidste ende endte det dog med at være ham selv, der valgte at trække sig fra bestyrelsen. Han havde efter sit brev til foreningen ikke opbakning fra medlemmerne, lyder det i en pressemeddelelse, som haveforeningen har sendt ud.

Morten Pedersen fortæller, at han for bare et par uger siden ikke havde overvejet at blive formand for haveforeningen Vibelund.