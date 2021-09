Kolonihavebeboere skal kunne anmelde kriminalitet nemt og trygt

Nu gør I det nemmere for beboerne at anmelde anonymt, men er det den rigtige løsning at lægge ansvaret over på beboerne?

- Det her er en hundrede procent fælles indsats fra både kommune, politi og kolonihaveejere, og derfor skal vi slå på det sammen, siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Politiet er ofte derude, og så er det klart, at politiet kan ikke være der hele tiden, kommunen kan ikke være der hele tiden, og derfor er det nødvendigt, at hvis beboerne oplever noget på et tidspunkt, hvor vi ikke er der, så skal vi have lavet en anonym anmeldelse.

Forbedringen af de anonyme anmeldelser bliver rullet ud en efter en i de pågældende kolonihaver.