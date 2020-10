Kom bag facaden på Odense Stadion: Derfor skal stadion renoveres

Planerne om et nyt Odense Stadion har været på manges læber de forgangne uger. Et flertal i Odense Byråd sagde onsdag endeligt ja til at afsætte 35 millioner kroner i kommunens budget til stadionrenoveringer.

Odense Kommune ejer tre af de fire tribuner samt banen. Det er derfor kommunen, der har det overordnede ansvar for, at stadion lever op til de gældende krav.

Selskabet Odense Sport & Event, der ejer OB, og som lejer sig ind på stadion, drømmer om et nyt stadion til en pris på helt op mod 263 millioner kroner, som vi her på TV 2 Fyn har afsløret via aktindsigter.

Blandt klubbens fans især er der blevet talt meget om lukning af de fritliggende hjørner på stadion og tagoverdækning af alle tilskuerpladser. I dag er en tredjedel af pladserne dækket, men fra 2028 bliver det et krav fra Divisionsforeningen at alle tilskuerpladser skal være overdækket, for at man kan få lov at spille Superliga.

Fakta om Odense Stadion Odense Stadion blev oprindeligt bygget i 1941.

Efter "Miraklet i Madrid", hvor OB i 1994 slog Real Madrid ud af Europa Cuppen, besluttede politikerne i Odense Kommune i 1996, at stadion skulle bygges om og renoveres.

Det nye Odense Stadion stod klar i september 1997 med en kapacitet på 18.790 tilskuere.

Under ombygningen blev der af økonomiske årsager ikke lagt varme i banen, så i 2004 blev det gjort, så man kunne leve op til kravene.

Året efter købte OB hovedtribunen af Odense Kommune og byggede den om med flere og bedre faciliteter for sponsorer. Odense Kommune ejer de resterende tre tribuner og banen. Se mere

Noget skal der altså gøres, hvis man fortsat ønsker, at der skal kunne spilles fodbold på allerhøjeste niveau i Odense og undgå, at OB er nødsagede til at spille sine hjemmekampe andetsteds, for eksempel i Vejle.

Lav standard i omklædningsrum

Derudover viser en gennemgang af stadion, at en række faciliteter har lav eller endda meget lav standard og ikke lever op til flere anbefalinger fra Divisionsforeningen. Altså ikke ting, der forhindrer, at man kan spille Superliga-kampe, men som altså er under niveau i Superliga-sammenhæng.

Der er kun ét enkelt toilet i omklædningsrummene. Uefa og Divisionsforeningen anbefaler mindst to toiletter. Se flere billeder øverst i artiklen. Foto: Anders Høgh

Det gælder blandt andet i omklædningsrummene. Ifølge anbefalingerne skal der være siddeplads til 25 personer, og dette lever man ikke op til hverken i hjemmeholdets eller udeholdets omklædningsrum. Der skal også være to toiletter, og dette efterleves heller ikke.

Det viser gennemgangen af stadion Lever op til Divisionsforeningens og Uefas krav: - Græstæppet - Tribunetag på stadion (men lever ikke op til Divisionsforeningens krav fra 2028) Lever op til Divisionsforeningens krav: - Belysningen af banen Lever ikke op til Uefas krav: - Belysningen af banen (gammelt lysanlæg, dyrt i drift og vedligeholdelse) Lever ikke op til anbefalinger fra Divisionsforeningen og Uefa: - Omklædningsrum (meget lav standard på alle parametre (brusere, toiletter, spillerbokse, behandlingsmuligheder mm.) - Presserum (meget lav standard på alle parametre (farver, loft, gulv, interiør, belysning mm.) - Tilskuertoiletter (for få og for dårlig standard (intet varmt vand, opbygget så der dannes kø mm.) - Salgsboder (for få, for små og for dårlig standard).

- Hvis vi tæller spillerbokse, er der plads til 20 mand, så vi mangler fem. Men vi har ikke fået henvendelser fra nogen om, at man ønsker fem mere. Der er kun et enkelt toilet, så der mangler vi også, siger Rune Bille, der er chef for Odense Idrætspark.

- Vi har lige for nyligt fået bygget et kar, spillerne kan hoppe op i, som kan fyldes med iskoldt vand. Baderummet er jo ikke særligt stort, så det er det muliges kunst, fortæller Rune Bille.

For få toiletter og koldt vand

Når det kommer til toiletforholdene på stadion, lever stadion heller ikke op til anbefalingerne fra Divisionsforeningen. Der er ikke krav, men anbefalinger om, at der per 200 tilskuere tilbydes ét herretoilet, ét dametoilet og ét pissoir.

- Når vi tæller op, ligger vi i den lave ende, for vi har toiletforhold, der dækker cirka 6.000-7.000 tilskuere. Hvis stadion var fyldt hver gang, ville vi have et kæmpe problem, for så kan der være knap 16.000 herude, og så er der slet ikke nok toiletter, fortæller Rune Bille.

Samtidig er der heller ikke lagt varmt vand ind.

- Vi har kun koldt vand, og det er sådan, man byggede det dengang. Der er ikke noget ulovligt eller forkert i det, men det kunne være rart, at der var varmt vand på, siger Rune Bille.

Han slår dog fast, at varmt vand ikke er et krav.

- Det der er værd at lægge fokus på, er, at der fra 2028 er et krav om overdækning af alle tilskuerpladser. Er det ikke i orden, får vi slet ikke lov at spille her. Men vi får stadig lov at spille her i 2028, selvom der er koldt vand i hanerne. Så det med taget er nok en af de ting, der virkelig er værd at have med i tankerne, når vi det næste stykke tid skal have fundet ud af, hvad der skal ske med stadion, siger Rune Bille.

Madboderne på Odense Stadion er både for få og for små, mener Uefa og Divisionsforeningen. Se flere billeder øverst i artiklen. Foto: Anders Høgh