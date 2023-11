Kom med ind i køkkenet hos Aro: Ti timer efter Christoffer forlod scenen, havde hans livsværk fået 2500 bookinger

For Michelin er en mytisk størrelse. En invitation er langt fra ensbetydende med, at man får en stjerne. Guidens inspektører er hemmelige, og dermed ved man ikke, hvorvidt ens restaurant er blevet besøgt. 14 dage før Michelin-showet modtager restauranten en mail. Christoffer Schärfe smiler i dag, når han fortæller om oplevelsen.

- Michael spørger mig, om jeg havde set den spam-mail, som vi havde modtaget fra Michelin. Michael var overbevist om, at man ikke skulle trykke, for så fik vi virus på computeren.

De to kokke kunne dog hurtigt konstatere mailens ægthed og fik bestilt fly og hotel uden at tøve. Man får at vide i invitationen, at man ikke må fortælle om besøget til andre, og derfor skulle personalet gå med hemmeligheden for sig selv i ugerne op til rejsen.

- Fuldstændig vanvittig

Hjertet galoperer, da de to kokke sætter sig i stolen til årets award show. Salen er fyldt med spændte kokke.

- Det er bygget op som om, at det er et eller andet Oscar-show, vi er inviteret til.

På scenen står aftenens vært. Han slår armene ud og spørger publikum, om de er spændte her til aften, inden de danske stjerner skal uddeles. Det er de.

- Da de begynder at råbe restauranterne fra Danmark op, så nævner de Villa Vest som en af de første. Jeg rejser mig op, giver dem en krammer, indtil Michael står og hiver i mig, fortæller Christoffer Schärfe.

På storskærmen over scenen er Restaurant Aro nævnt.

De to kokke forlader pladsen og bevæger sig ned mod scenen. De bliver budt velkommen af et massivt bifald fra publikum i salen. I sin inderlomme har Christoffer Schärfe sin telefon. På vej ned til scenen begynder den at vibrere. Han kan mærke den konstante vibration mod brystet, mens han står på scenen. Christoffer Schärfe tænker sig om, inden han fortsætter sin fortælling.

- Tanken om, at jeg nu skal jeg selv til at gå op på scenen sammen med Michael og modtage den her Michelin-stjerne. Det er den ypperste anerkendelse, som vi kan få.

Award showet sluttede klokken 19 i Finland. Der var tid til at fejre stjernen, men de to kokke skulle tidligt op. Christoffer Schärfe vågner klokken fem om morgenen dagen efter og åbner sin indbakke. Der ligger 700 ulæste mails.

- Da jeg kom hjem, ringede jeg til vores booking-udbyder og spurgte, om de kunne trække en fil, for jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der var sket i de 10 timer. På de 10 timer fik vi 2.500 kuverter, der reserverede bord.

I dag skal man som gæst være ude i god tid. Første ledige bord hos Restaurant Aro er i sommeren 2024.

- Med en restaurant med plads til 24-25 gæster på en aften - og at man lige pludselig har 2.500 kuverter, der har reserveret, det er fuldstændig vanvittig.

En ny virkelighed

Restauranten fastslår igen og igen, at de ikke har i sinde at ændre ret meget efter de seneste måneders udvikling. Nu har de modtaget en Michelin-stjerne, men det betyder altså ikke, at konceptet bliver lavet om. Restaurant Aro vil fortsætte med at have plads til de cirka 25 gæster, og det skal der ikke laves om på - selvom efterspørgslen kan trække langt flere gæster. Alligevel har noget ændret sig. En måned efter restauranten modtog sin stjerne, valgte de at hæve prisen.

- 70-80 timers arbejdsuger er ikke noget, der skal forekomme hos Restaurant Aro. Derfor har vi hævet priserne, som gør, at vi har mulighed for at ansætte noget mere personale. Selvom personalet har en stor ejerandel i, at vi har fået den her stjerne, så skal vi ikke presse en masse ekstra arbejde ned over dem.