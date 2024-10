Kom med indenfor: Så stor er Danmarks største Power-butik

Danmarks største Power åbner på fredag den 4. oktober.

Forberedelserne har været i gang længe, og rundvisningen gennem den ikke-endnu-åbnede gigantbutik, blev vi da også mødt af kasser, paller og andet indflytningsrod.

Butikschefen Thomas Bæk er dog ikke bekymret for åbningen fredag.

- Vi bliver fuldstændig færdig med butikken i dag (onsdag den 2. oktober), og vi har givet alle medarbejdere og sælgere fri i morgen, så de kan slappe af og lade op til, at den skal have en over nakken på fredag, siger han.