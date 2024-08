Kom og vær med - her skal Viktor Axelsen hyldes

Danmarks største badmintonspiller gennem tiden sikrede mandag Danmark sin første guldmedalje ved OL i Paris. Og det skal fejres.

Nærmere bestemt på rådhuset i Odense, hvor borgmesteren har inviteret byens måske største sportsstjerne til guldfejring. Det bekræfter hovedpersonen selv over for DR.

Til TV 2 Fyn uddyber borgmesterens presserådgiver, at fejringen vil ske mellem klokken 16 og 17 på fredag 9. august, hvor alle nysgerrige får lov at deltage i fejringen uden for rådhuset.

Det nærmere program for fejringen vil blive meldt ud i løbet af onsdagen.