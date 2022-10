Kom til den sidste valgdebat på TV 2 Fyn - hent dine gratis billetter her

Oktobers lange valgkamp er ved at nå vejs ende, og der er ikke længe til, at vi alle skal forbi det lokale valglokale og sætte vores kryds.

Men ikke alle har besluttet sig for, hvem de vil stemme på. Mandag den 31. oktober – dagen før valget – inviterer TV 2 Fyn derfor til valgdebatten ’Sidste svar’, hvor vi sørger for at få de sidste svar ud af de fynske kandidater.