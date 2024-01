Kommunale rengøringsfolk føler sig udskammet over kritik fra forældre

- Først blev jeg så vred på mine kollegaers vegne. Og bagefter blev jeg bare så ked af det, siger Katarina Weber, der fællestillidsrepræsentant for 350 rengøringsassistenter i Odense Kommune, til Fagbladet 3F.

Hun føler, at forældre og personale udskammer rengøringsfaget og hendes kollegaer.

- Det er virkelig så ærgerligt, at vi nu skal til at slås mod hinanden i stedet for at samarbejde om tingene. Der er jo ikke nogen af os, der er ude på hverken at genere børn, pædagoger eller forældre, siger Katarina Weber til Fagbladet.

Hun oplyser, at man i hver enkelt daginstitution kan aftale sig frem til rengøringens tilrettelæggelse og, at det formentlig drejer sig om et par timer på en hel dag.

- Jeg opfatter det som et angreb på os rengøringsassistenter. For det handler jo bare om at få italesat, hvordan vi klarer opgaverne, siger Katarina Weber til Fagbladet.

Også i 3F Odense Gops er formand Charlotte Vincentz Petersen reagerer på kritikken.



- I to år håndterede man coronaudfordringer, og børnene var ude at lege i timevis af hensyn til smittefare. Dét gjorde man uden at kny. Nu kan man ikke engang håndtere et par timer om dagen, hvor der kommer rengøringspersonale. Det er jeg rystet over, siger hun til Fagbladet.