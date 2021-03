Kommune giver 500 kroner til alle folkeskoleklasser

Efter lang tids nedlukning af skolerne, som har taget hårdt på mange elevers trivsel, skal der være mulighed for at gøre noget ekstra for klassefællesskaberne.

Det mener Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune, som har besluttet at give 500 kroner til alle folkeskole- og specialklasser. Pengene kan klasserne bruge, som de vil, så længe de altså lever op til de gældende sundhedsrestriktioner.

Læs også Alt for høje smittetal: To skoler i Vollsmose lukker

- Vi er vist alle blevet opmærksomme på klassefællesskabets helt unikke værdi og betydning i vores samfund, nu hvor det har manglet. Og vores børn og unge savner det, imens de i den grad giver deres bidrag til at holde smittetrykket nede. De 500 kroner skal danne ramme om et socialt arrangement, der fremmer trivsel i hver klasse, når det igen er muligt at holde dem, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) i en pressemeddelelse.

Merudgift på 400.000 kroner

Mange skoler har i løbet af de seneste måneder måttet finde alternativer til fysiske fællesskaber. Blandt andet er der blevet holdt online arrangementer som klassens time, mens også fællesdans, fællessang og bingo er foregået online.

Alligevel har det ikke været det samme.

- Det her er en velfortjent hjælpende hånd til børnenes fællesskaber og et anerkendende klap på skulderen til vores mange børn og unge, som lider under, at deres klassefællesskaber ikke har kunnet fungere fysisk, siger Susanne Crawley Larsen.

I alt 823 odenseanske klasser får tildelt 500 kroner. Dermed er den samlede udgift 400.000 kroner.