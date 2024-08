Kommune i kovending efter politiker gik til pressen

Egentlig var det først meningen, at politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg skulle læse Deloittes rapport om udfordringerne på Agedrup Skole i et afgrænset tidsrum på 45 minutter under tirsdagens udvalgsmøde.

Det stillede Konservatives Birgitte Nørrelund spørgsmålstegn ved fredag, hvor forvaltningen dog fastholdt, at politikerne først ville få udleveret rapporten under udvalgsmødet, af hensyn til at kommunikationen om rapporten helst skulle styres.

- Jeg har svært ved at se det som andet, end at man har ønsket politikerne ankom uforberedte, siger Birgitte Nørrelund (K)

Men efter hun og Venstres Mark Grossmann mandag stillede op til interview med TV 2 Fyn, har kommunen lavet en kovending, inden interviewene kunne publiceres.

De fortalte begge TV 2 Fyn, at de synes, det er for dårligt, de ikke har mulighed for at forberede sig ordentligt inden gennemgangen af rapporten på udvalgsmødet. Men efter TV 2 Fyn gik ind i sagen, har forvaltningen besluttet at udlevere rapporten til politikerne mandag aften.

- Det er enormt utilfredsstillende, at der skal så stort et pres til, hvor man også involverer TV 2 Fyn, før vi som politikere får rapporten og muligheden for at forberede os, siger Birgitte Nørrelund.

Børn- og Ungeforvaltningen har ingen kommentarer til sagen, men bemærker at opmærksomhedspunkter i forhold til forberedelsen til et udvalgsmøde, normalt er noget man diskuterer internt.