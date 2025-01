Kommune kendte til farlig larve i månedsvis

- Nødvendige ændringer

Orifarm begrunder fyringerne med, at selskabet har “justeret organisationen for at støtte sine langsigtede mål og sikre fremtidig succes”.

- Integrationen af Takeda-opkøbet tilbage i 2020, som fordoblede Orifarms medarbejderantal, har gjort det muligt for virksomheden at udnytte synergier. En opdatering af virksomhedens strategiske prioriteter medfører desuden mulighed for at effektivisere forretningsprocesserne og reducere omkostningerne, lyder det i pressemeddelelsen.

Administrerende direktør, Erik Sandberg, påpeger, at beslutninger om at fyre medarbejdere altid er svære og bliver taget med stor omtanke for de berørte medarbejdere og organisationen.

- Men ændringerne er nødvendige for at tilpasse vores struktur til vores langsigtede vækststrategi og sikre en fornuftig rentabilitet, så vi kan investere i fremtiden, siger Erik Sandberg.

Selvom antallet af medarbejdere reduceres, fortsætter Orifarm med at fokusere på vækst, slår selskabet fast.

Det var mandag, at Erik Sandberg bekræftede over for TV 2 Fyn, at selskabet står over for at skulle fyre medarbejdere.

Kommunikationschef hos Orifarm, Kristian Lysgaard, oplyste til TV 2 Fyn, at der er tale om administrative stillinger, der nedlægges, og at de alle er varslet. Fyringerne rammer ikke produktionen, slog han fast.