Kommune og støjgrupper i fælles brev til minister: Hjælp os med at begrænse motorvejsstøj

Undersøgelsen fra Rambøll viser, at støjen fra motorvejene i Odense Kommune kan begrænses væsentligt, men også at støjen er så stor, at det i de fleste tilfælde ikke vil være tilstrækkeligt med et enkelt støjdæmpende tiltag, hvis Miljøstyrelsens grænseværdi skal overholdes.

Der vil derfor i mange tilfælde være brug for etablering af både volde eller skærme, nedsættelse af hastigheden på motorvejene og udlægning af særlig støjdæmpende asfalt.

- Jeg håber, at de allerede i løbet af 2022 får lagt klimavenlig asfalt og får sat farten ned – nu og her. Og så håber jeg, at der inden 2025 er sat støjvolde og afskærmning op, som rapporten foreslår, siger Flemming Blom Kjærgaard.

Konsekvenser af vedvarende støj

I efteråret 2021 offentliggjorde Mærsk McKinney Møller-Instituttet på Syddansk Universitet (SDU) et studie, der pegede på en sammenhæng mellem trafikstøj og demens.

Resultaterne viste, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle demenssygdomme, hvis man over en årrække bliver udsat for trafikstøj over 55 decibel.

Derfor håber også borgmesteren på snarlig handling fra forligskredsen på Christiansborg.

- Vi står sammen om at påvirke Christiansborg-politikerne om, at den bedste løsning hurtigst muligt, siger Peter Rahbæk Juel.

I 2003 vurderede Miljøstyrelsen, at mellem 200 og 500 danskere dør for tidligt på grund af støjgener.