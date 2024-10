Kommune om påbud til skole: - Flere alvorlige udfordringer

Odense Kommune har modtaget et strakspåbud af Arbejdstilsynet på grund af forholdene på Enghaveskolen. Påbuddet tager blandt andet sit afsæt i pladsmangel og for få ressourcer, som gør arbejdsforholdene vanskelige.

Påbuddet vækker ikke ligefrem begejstring hos Forældrebestyrelsen på Enghaveskolen, hvor man se påbuddet som en "uløselig opgave". I en skriftlig besked til TV 2 Fyn anerkender skolechef i Odense Kommune, Nikolaj Juul Jørgensen, at han nu står over for en stor opgave.

- Vi står med en skole, hvor der er flere forskellige alvorlige udfordringer. Det handler om fysiske rammer, kvaliteten af vores tilbud til børnegruppen, arbejdsmiljøet for vores medarbejdere og skolens økonomi. Lige nu arbejder vi både med de aktuelle påbud fra Arbejdstilsynet og med skolens tilbud som helhed. Vi har fokus på at tage hånd om børn og medarbejdere. Det sker i dialog med de parter, der har en aktie i og omkring skolen.