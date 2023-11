Kommune politianmelder tidligere direktør for Kansas City

Odense Kommune politianmelder nu den tidligere direktør for Kansas City.

Ifølge rapporten fra Focus Advokaterne, som Odense Kommune satte i gang i foråret, har den tidligere direktør og Odense Øvelokaleforening afgivet urigtige oplysninger til Odense Kommune om medlemssammensætningen i foreningen.



Foreningen angav forkert, at hovedparten af medlemmerne var under 30 år, og det betød, at foreningen uberettiget, ifølge Focus Advokaterne, fik udbetalt flere millioner kroner.

Ifølge rapporten er Kansas Citys forklaringer om, at det hang sammen med it-problemer, ikke troværdige.

- Advokaten har med undersøgelsen afdækket en række omstændigheder og oplysninger i sagen, som hver for sig og tilsammen betyder, at der efter hans vurdering er grundlag for en politimæssig efterforskning og vurdering af sagen i forhold til den tidligere direktør, , siger afdelingschef Martin Petersen og forklarer:

- Det er baggrunden for, at vi vil anmelde direktøren. Politiet kan afdække, om der er grundlag for at rejse sigtelse og tiltale for overtrædelse af strafferetlige bestemmelser.

Den tidligere direktør, Thomas Aarup, ønsker ikke at tage sagen i pressen, men fortæller følgende til TV 2 Fyn:

- Det er ikke noget jeg har gjort med vilje, og jeg har ikke personligt haft nogen vinding af de penge, som Odense Øvelokaleforening har fået. Nu må sagen gå i retten, og så må vi se, hvad udfaldet bliver der.

Ud over politianmeldelsen vil forvaltningen opgøre et erstatningskrav og vurdere mulighederne for et civilt søgsmål om erstatning mod den tidligere direktør og medlemmer af bestyrelsen for Odense Øvelokaleforening, oplyser kommunen.

Opdateres