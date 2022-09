Kommune sætter gang i sparekampagne: - Vi skal bruge strømmen mere klogt

Signalet er klart fra politikerne i Odense Kommune: Kommer der nationalt påbud på, så vil man selvfølgelig rette ind.

Sådan siger rådmand Søren Windell (K) på dagen, hvor blandt andre klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen på et pressemøde ridsede konsekvenserne for den eskalerende energikrise op.

Her var budskabet til danskerne, at alle må gøre en indsats, og at staten sænker temperaturen i dens bygninger til 19 grader og samtidig slukker unødvendig belysning af bygninger, for at man kan begrænse energiforbruget.

Netop en begrænsning af energiforbruget var årsagen til, at rådmandskollegerne Susanne Crawley Larsen (R) og Søren Windell torsdag besøgte Hunderupskolen for blandt andet, at sætte strøm til en kampagne, som skal sænke kommunens energiforbrug i blandt andet institutionerne.

Som rådmand for By- og kulturforvaltningen er Søren Windell ansvarlig for over en million kvadratmeter fordelt på 2.000 bygninger.

- Vi appellerer til "sluk for det, du kan, når du kan". Vi skal bruge strømmen mere klogt. Vi skal sørge for, at vi bruger den, når det er nødvendigt - også for, at sænke presset på hele vores energikæde, forklarer Søren Windell.

Kampagnen har fået titlen "Hver watt tæller", men i forvejen har kommunen investeret i styring af blandt andet radiatorer, udluftning og lys.

- Der hvor vi kan gøre lidt mere er, når vi har køleskabe til at stå på gangene. Kan vi så få slukket for dem i weekenden, så de ikke bruger energi, når de ikke skal skal køle noget ned?

- Det er nogle af de sidste ting, vi kan gøre, som jo skal være med til at sænke hele det forbrug af energi vi har i kommunen, siger Søren Windell.