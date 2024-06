Kommune skal overvåge fælt børne-indhold på socialt medie

- Jeg kan ikke se, at der skulle være noget til hinder for, at de er tilstede derinde. En offentlig myndighed må gerne tjekke og være til stede på åbne profiler, men myndigheden må ikke udgive sig for at være en anden end den er, siger han.

Dog kan Sten Schaumburg-Müller godt have sine tvivl om effekten af kommunens tilstedeværelse på et medie som Telegram.

- Jeg er ikke sikker på, at kommunen er den rette myndighed til det, men det at have en, myndighed, der interesserer sig for det her, giver måske god mening, siger han og henviser til at politiet kan have lidt bredere beføjelser i den sammenhæng.

Tilbage hos rådmand Christoffer Lilleholt venter arbejdet med at finde den juridiske indgang til Telegram.

- Vi gør os ingen illusioner om at vi stopper al kriminalitet ved at have et par medarbejdere, der holder øje på Telegram, men hvis vi kan hjælpe et par unge ud af problemer, så er det også godt, siger han.