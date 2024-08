Kommuner tjener milliarder på parkeringsregler

Ligesom mange andre af landets største byer og kommuner øgede Odense i 2023 p-indtægterne via parkeringsafgifter, betalingsparkering og beboerlicenser.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse, hvor det videre fremgår, at på landsplan betalte bilister sidste år 1.081.070.247 kroner for at parkere rundt om i landet.

For Odenses vedkommende blev det til en indtægt på 32,6 millioner kroner på betalingsparkering og parkeringsafgifter. I Svendborg skæpper parkeringen også godt i kassen. Indtægten på 9,2 millioner kroner giver en landsdækkende niende plads.