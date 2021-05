Koncert-brag: Magtens Korridorer, D-A-D, Scarlet Pleasure, Jung ...

Det er endnu uvist, hvem der skal på scenen til den sidste koncert den 11. september, men Musikhuset Posten lover, at der snart bliver sat navn på.

Håb om gentagelse

Nyheden om de ti koncerter kommer i kølvandet på en række aflysninger af fynske musikbegivenheder som Tinderbox og senest ø-festivalen Avernax, og direktør Carsten Aa, Lindø port of Odense, er derfor tilfreds med, at kunne være med til at forløse et behov for kulturelle oplevelser - både for branchen og publikum.

- Begge dele vil vi gerne støtte, og da Byens Ø i forvejen rummer forskellige kulturtilbud, er det naturligt, at den også kan rumme store koncerter, siger Carsten Aa og tilføjer:

- Håbet er selvfølgelig, at det bliver en succes, og at det bliver en tilbagevendende begivenhed under hele byomdannelsen.

Billetsalget til koncerterne åbner mandag 10. maj klokken 10.00 via Musikhuset Postens hjemmeside.

I første omgang bliver der solgt 500 billetter til hver koncert, men det kan ændre sig i takt med, at coronarestriktionerne bliver ændret, oplyser arrangørerne.