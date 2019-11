Til sommer kan man slå håret ud og trække i sit mest farverige joggingsæt, når koncerten Vi Elsker 80'erne kommer til Odense.

Koncertarrangøren Vi Elsker har valgt at blive foreningsmedlem i den odenseanske kulturfestival H.C. Andersen Festivals og præsenterer i den forbindelse den kommende 80'er-koncert.

Udviklingen i samarbejdet betyder, at der fremover vil komme flere musikoplevelser under festivalen.

- Jeg er glad for, at Vi Elsker bliver en del af foreningen bag H.C. Andersen Festivals. For mig er det et stærkt signal om, at de virkelig ønsker en øget lokal forankring og som virksomhed vil fællesskabet, siger festivaldirektør Peter Bøgholm i en pressemeddelelse.

Flere årtier til Odense

Udover den kommende 80'er-koncert, vender Vi Elsker også tilbage med deres 90'er-koncert til sommer. Direktøren glæder sig over udvidelsen af konceptet, der nu kommer til Odense to weekender i august.

- Vi glæder os ekstremt meget til også at holde 80’er-fester med danskerne, og med de foreløbige navne på plakaten har vi allerede præsenteret nogle fantastiske kunstnere fra årtiet med skulderpuder, walkman, Lacoste og benvarmere. Og der kommer snart flere store navne, så jeg er helt sikker på, at vi får en fantastisk 80’er-fest i Odense under H.C. Andersen Festivals ,siger Riffi Haddaoui, der er direktør i Vi Elsker.

