Koncertplads med 70.000 tilskuere på vej i Odense

Koncerter med verdens absolut største pop- og rockstjerner er på vej til Odense.

Det er i hvert fald håbet, efter at det på et pressemøde mandag kom frem, at Odense Kommune vil opgradere Dyrskuepladsen for ti millioner kroner.

Fremover vil pladsen kunne rumme op mod 70.000 tilskuere i forbindelse med koncerter - i modsætning til omkring 47.000 i dag.

- Vi vil gerne være hjemsted for store koncertoplevelser for at gøre det fedt at være odenseaner, samtidig med at vi laver forretning for byen, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).



Der skal blandt andet laves bedre adgangsforhold, så pladsen får flere indgange. Derudover skal elinstallationerne på pladsen forberedes, mens et par bygninger samt hegnet omkring pladsen skal flyttes.

Flere megakoncerter på Fyn

I 2018 gav det amerikanske rockband Guns N’ Roses koncert på Dyrskuepladsen foran omkring 40.000 tilskuere.

I sommer spillede det tyske metalband Rammstein to endnu større koncerter med omkring 47.000 tilskuere til hver.

Ifølge Peter Rahbæk Juel har der været planer om at opgradere pladsen, siden Guns N' Roses-koncerten i 2018, men han fortæller, at planerne er blevet intensiveret siden sommerens Rammstein-koncerter.



- Vi kunne se med Rammstein, hvordan vi kunne tiltrække publikum fra Tyskland, Benelux-landene og de nordiske lande. Det har givet utrolig meget aktivitet i byen med overnatninger og restaurantbesøg, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

- Vores store foreningsliv nyder også godt af det ved at have boder og mulighed for at tjene penge til klubben, fortæller han.

Det er kun Roskilde Festival, der i Danmark kan samle flere mennesker til koncerter. I 2018 så omkring 100.000 mennesker rapperen Eminem optræde.

Med opgraderingen af Dyrskuepladsen i Odense er der mulighed for at slå rekorden for den største koncert på fynsk jord.

Kan Taylor Swift lokkes til Odense?

Næste år kommer den amerikanske sangerinde Taylor Swift eksempelvis til Sverige på sin verdensturné, der går uden om Danmark. I Stockholm spiller hun for op mod 65.000 tilskuere, men i fremtiden kan Odense altså være med til at tiltrække sådan nogle koncerter.

Og der er potentiale for megakoncerter. I 2022 gav den britiske popstjerne Ed Sheeran koncerter - over fire dage - for 160.000 mennesker i København. Det er det største nogensinde på dansk jord.



Selv om Rammstein-rekorderne i Odense ser ud til at kunne blive slået i den nærmeste fremtid, var det stadig nogle vilde koncerter med nogle vilde tal bag. Scenen vejede for eksempel 1.350 ton.