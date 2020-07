Konkursramt friskole efterlader milliongæld

Efter knapt et års drift blev Fund Friskole 17. juli erklæret konkurs, og ifølge en aktindsigt, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, efterlader skolen sig en milliongæld.

Ifølge aktindsigten er den anslåede gæld næsten seks millioner kroner. Det beløb kan dog ende med at være lavere, forklarer kurator i konkursboet Jens Brusgaard.

- En del af de anslåede seks millioner er lønmodtagerkrav. Skolen havde 22 ansatte, og de er opsagt i forbindelse med konkursen. Nogle af dem har en opsigelsesvarsel på tre måneder, hvor de skal have løn, men hvis de finder et job til samme løn, inden den periode udløber, så bliver gælden lavere, siger han.

Gæld til SKAT

Ifølge kuratoren er gælden dog stadig over fire millioner, selv hvis de nu opsagte ansatte finder nye job.

Gælden består blandt andet af en gæld til SKAT på omkring 1,8 millioner kroner, som opstod på grund af manglende betaling af a-skat og AM-bidrag i efteråret 2019.

Skolen havde ifølge aktindsigten en afdragsordning på gælden.

Læs også Et år efter åbning: Fund Friskole er gået konkurs

Derudover er der også en gæld på 1,4 millioner kroner til private investorer.

Af aktindsigten fremgår det ligeledes, at skolens aktiver bestod af skoleborde og lignende samt et indestående i banken på 230.000 kroner.

Ingen karakterer og eksaminer

Den odenseanske friskole åbnede i august 2019 og var blandt andet karakter- og eksamensfri. Selvom skolen kun nåede at eksistere i et år, havde man elever skrevet op til de næste fem år.

Skolens 135 elever og deres forældre modtog fredag den 10. juli et brev om, at skolen var lukningstruet. Det affødte en indsamling blandt forældre, der forsøgte at redde livet på skolen.

Læs også Ny friskole i Odense skal være uden prøver og karakterer

Til trods for, at man fik indsamlet mere end 240.000 kroner, var bestyrelsen nødsaget til at indgive en konkursbegæring 17. juli.

Håber, skoleformen lever videre

Bestyrelsesformand Heidi Lykke Schultz udtalte 17. juli til TV 2/Fyn, at årsagen var, at man ikke kunne se en økonomisk bæredygtig fremtid for skolen.

Hun udtrykte samtidig et håb om, at forældrene finder en måde at videreføre skolens værdier uafhængigt af den nu konkursramte Fund Friskole.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Heidi Lykke Schultz eller skoleleder Michael Thagaard