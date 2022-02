Konkursramt Windell-selskab lukker og slukker: Ingen penge til kreditorer

Forhold der sidste år fik professor i regnskab ved CBS, Thomas Riise Johansen, til at kalde regnskaberne for en rodebutik.

- Det er ret alvorlige ting, der er i selskabets historik. I de tidlige år var der hyppige udskiftninger af revisorer. Der står direkte i revisorerklæringerne, at der er rod i bogholderiet, at bogføringsloven i flere år ikke har været overholdt, at der har været for sen indsendelse af regnskab, for sent afholdt generalforsamling og for sen indbetaling af moms, sagde Thomas Riise Johansen til TV 2 Fyn.

Søren Windell kan drive virksomhed

Selvom selskabets historie går tilbage til 2006, er kurator Anders Madsen ikke gået så langt tilbage i historikken.



Han har netop indkaldt til afsluttende skiftesamling i selskabet den 9. marts med henblik på at lukke konkursboet.

Det sker med henvisning til, at der ikke er økonomiske midler til at dække yderligere omkostninger ved bobehandlingen udover de 30.000 kroner som skifteretten på det offentliges regning har stillet til rådighed for kurators arbejde - konkurslovens paragraf 143..

Når kurator Anders Madsen ikke mener, at der er baggrund for at begynde en sag om konkurskarantæne, der kunne fratage Windell muligheden for at drive virksomhed, er det med henvisning til, at der ikke er konstateret groft uforsvarlig forretningsførelse, og at der har været få kreditorer og transaktioner i selskabet.