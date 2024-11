Konservativ kritik: - Venstre siger nej til alt

I et hårdt angreb beskylder den konservative sundhedsrådmand, Tommy Hummelmose, nu Venstre for at være et drivanker, der vil nedlægge alt og sige nej til alt, der har med velfærd at gøre.

- Jamen, Christoffer Lilleholt har en tendens til at sige nej til alt, der har med velfærd at gøre, lyder det fra rådmanden.

Allerede for tre år siden valgte Konservative og Venstre at gå hver sin vej efter kommunalvalget.

Konservative konstituerede sig med byrådets andre partier, og fik rådmandsposten for den nye Sundhedsforvaltning. Venstre valgte at stå alene uden for konstitueringen.

Og ved indgåelsen af budgetforliget i september for 2025 valgte Venstre igen at stå uden for, mens Konservative tilsluttede sig forliget, der afsatte penge til en udvidelse af letbanen, 100 millioner kroner årligt til folkeskolerne og 35 millioner til ældreområdet.

- Vi kan samarbejde om erhvervsudvikling. Christoffer Lilleholt har jo sagt nej til at være en del af prioriteringen om 100 millioner til folkeskolen. Så jeg tror måske, at vi begynder at kunne se forskellen på de her to partier nu, siger Tommy Hummelmose.

Kan ikke købes for millioner

Kritikken preller dog af på Venstres rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

- Vi kan ikke købes med, at vi får et par millioner til noget, og så sige ja til en letbane, det synes jeg er useriøst. at man siger ja til politiske initiativer. man ikke er enige i, bare fordi man får nogle millioner til noget andet, siger Christoffer Lilleholt.

De to store borgerlige partier er også uenige om fremtiden for de to nye forvaltninger, der blev etableret i Odense efter kommunalvalget i 2021.

- Vi burde bruge pengene på velfærd frem for på administration. Hvis vi ikke havde de forvaltninger, og opgaverne lå inde i det eksisterende set up, som mange, mange andre kommuner har, så havde vi mange flere penge til velfærd, mener Christoffer Lilleholt.

Modarbejder forebyggelse og sundhed

I næste måned skal økonomiudvalget drøfte fremtiden for forvaltningerne på et temamøde. Og modsat Venstre vil Tommy Hummelmose kæmpe for at bibeholde Sundhedsforvaltningen.

Nogen vil mene, at du i denne sag bare kæmper for dit job, hvad siger du til det?

- Ja. det er noget fis. Jeg ved godt, at Venstre har lidt en holdning til, at man bare skal nedlægge alt.

- Venstre har været noget af et drivanker, som jeg har slæbt med mig i de tre år, som sundhedsforvaltningen har eksisteret. De har ikke arbejdet for forebyggelse og for odenseanernes sundhed, siger Tommy Hummelmose.

Venstre er overrasket over angrebet fra den konservative rådmand.

- Det er jeg lidt uforstående over for. Venstre står jo netop for, at vi ikke skal have mere letbane til Vollsmose, og vi ikke skal have to nye forvaltninger. Det vil over de næste år give en kvart milliard mere til velfærd, lyder det fra Christoffer Lilleholt.