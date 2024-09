Konservative forsvarer kovending i budgetforlig

Det er bedre at udvide driften på Svendborgbanen end at lave mere letbane i Odense.

Sådan lød meldingen fra konservatives Søren Windel for mindre end en måned siden, da partiet præsenterede sit transportudspil op til budgetforhandlingerne.

Men som rådmanden selv siger til TV 2 Fyn, så er det sjældent, man får det helt, som man ønsker i et budgetforlig, men det tager Søren Windell nu ikke så tungt.

- Vi har ikke en ideologisk modstand mod letbanen, den kan bidrage til at udvikle Vollsmose og det østlige Odense, hvad det også trænger til, sagde han torsdag aften til TV 2 Fyn i forbindelse med budgetforliget i Odense.

Helt død er drømmen om at udvide driften af Svendborgbanen ikke. I aftalen er det besluttet, at kigge nærmere på at integrere Svendborgbanen med letbanen.