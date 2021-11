Konservative og Nye Borgerlige: Blå blok i Odense består trods dybe skår

Selv om de blå partier Konservative og Nye Borgerlige fortsat er med i konstitueringsaftalen, mens Venstre holder sig udenfor, er der ikke opsplitning af blå blok i Odense, mener Konservative.

- Blå blok eksisterer stadig i byrådet, og vi kommer til at samarbejde, som vi altid har gjort, siger Søren Windell (K), der sidder som ældre- og handicaprådmand, men som i den nye konstitueringsaftale smupper den eftertragtede post som by- og kulturrådmand fra Venstres Christoffer Lilleholt.

- Vi er to partier, der har hængt uløseligt sammen i over 100 år. Det stopper det her ikke, fastslår Søren Windell.

Nye Borgerlige vil lave politik med Venstre

Til gengæld er Enhedslisten, der søndag valgte at springe fra aftalen, der blev indgået på valgnatten, blevet tilgodeset.

- Enhedslisten havde et ønske om at komme ind i et udvalg. Det kunne vi give dem på den her måde. De havde et ønske, der var større end det, vi kunne give dem. Det har været en langstrakt forhandling, og vi har brugt mange timer sammen. Jeg synes, det er rart, at vi er tilbage, hvor vi faktisk startede, konkluderer Søren Windell.

Også i Nye Borgerlige glæder det kommende byrådsmedlem Andreas Møller sig over den nye konstitueringsaftale, hvor han bliver 1. viceborgmester i stedet for 2. viceborgmester.

- Jeg er lykkelig for, at i de her tre dage har konstitueringsgruppen, der er tilbage, skabt et rigtig godt professionelt forhold til hinanden, og vi har 100 procent tillid til hinanden, og det tegner godt for den fremtidige udvikling af byen, siger Andreas Møller.

- Min politik har jo ikke ændret sig. Vi vil lave politik, især med Venstre og Konservative, som de tre blå partier i byrådet, fastslår han.