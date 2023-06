Konservative om mobilitetsplan: - Vi har undgået alt det bøvl

Odense Byråd har fredag offentliggjort den grønne mobilitetsplan, der skal sikre byen at nå sit 2030-klima-mål. Aftalen hviler særligt på hastighedsnedsættelser flere steder i byen.

Det er hele byrådet, der er blevet enige om aftalen, og derfor har partierne også været nødt til at gå på kompromis.

Er du tilfreds med den aftale, der er underskrevet?

- Ja, det må jeg sige, det er jeg. Der var jo et udspil, der var meget langt fra det, som vi nu har forhandlet igennem. Vi har undgået vejlukninger, vi har undgået de der trafikøer, vi har undgået alt det bøvl, man gerne ville lave for bilisterne. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har været meget bekymret for, hvad det her ville betyde for vores by. Både for borgere der bor i byen, dem der skal ind og besøge den og dem der skal bruge vores handelsliv, siger Søren Windell fra Konservative.

Store dele af aftalen bygger på hastighedsnedsættelser på flere veje i Odense, men i to ud af tre af de tilfælde er det ikke kommunen selv, der bestemmer, om det kan blive indført.

Byrådet har forpligtet hinanden på, at gå tilbage til forhandlingsbordet, hvis der er elementer af aftalen, der ikke kan blive til virkelighed. Det betyder, at en ting som vejlukninger alligevel kan blive en realitet på sigt.