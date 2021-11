Konservative vil have tryghedsvagter med bødeblok og blå blink i Odense

Autoritet som politi - til hjælp for politi

Det er i aftaleteksten beskrevet, at tiltaget skal supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden - og forhåbentlig også aflaste politiet, forklarer Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti:

- Jeg synes, at politiet har rigeligt at se til. (...) De skal koncentrere sig om det, der er rigtig vigtigt, og så er der nogle ting, som politiet nødvendigvis ikke behøver at tage sig af, som jeg synes, at man skal give en kommunal tryghedsvagt mulighed for at gøre, siger han.



Det kunne eksempelvis være støjgener fra musik i parker.

- Det kræver, at der er en autoritet og respekt omkring de her vagter, uddyber Søren Windell.

Han ser gerne, at vagterne får mulighed for at anholde, udskrive bøder og benytte sig af blå blink.