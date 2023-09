Konservative vil også have gratis offentlig transport

Efter Radikale Venstres Susanne Ursula Crawley Larsen i sidste uge luftede tanker om gratis offentlig transport i Odense, tilslutter Konservatives Søren Windell sig koret, der bakker op om at undersøge den økonomiske konsekvens ved det.

- Kollektiv trafik i Odense er udfordret, og bliver nok den største enkeltstående post i budgettet. Der mangler passagerer og der er stigende driftsomkostninger, siger Søren Windell (K)

Han tror dog ikke helt på udgifternes størrelse i det notat, som Odense Kommune har udarbejdet, som svar på Crawleys ide om gratis bus og letbane. Han mener gratis billetter kan gøres billigere for kommunen, hvis man ikke øger kapaciteten i samme omgang, som transporten gøres gratis.

- Der ligger et notat, hvor der står at det vil koste over 250 millioner. Det tror vi ikke helt på, for med i det notat er, at der skal øges i kapaciteten. Hvis nu vi fastholder kapaciteten, bliver det ikke helt så dyrt, for så skal man ikke investere i nye busser og letbanetog.

Bliver der alligevel brug for at øge kapaciteten med nye, større passagermængder, vil Windell ikke afvise, at man kan indføre betaling igen.

- Det handler om at investere i den kollektive transport, og bliver der behov for mere kapacitet, må vi se på, om vi skal tage penge for det igen.