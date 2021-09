Kontrakt eller sammenbrud: Odense Kommune må indgå ny aftale for at redde Odeon

- Private aktører har lavet en handel. De har underskrevet en kontrakt med et beløb, som skal betales årligt. At de tal ikke holder, betyder, at det er deres udregninger, der ikke holder stik. Man kan ikke give sælger skylden. Det har de gjort her, siger han og uddyber:

- Det mener jeg ikke, det er. Det er forpagter, der ikke har lavet de rigtige beregninger, og derfor står man med et underskud.

Dog har Comwell opsat et ultimatum. Hvis ikke aftalen ændres, så trækker de sig fra Odeon.

- Jeg synes ikke, han (forpagteren, red.) har behandlet Odense Kommune eller borgerne ret godt. Han skulle have været mand nok til at sige, at han havde lavet en fejl, betalt regningen og ikke have truet med at lukke et kulturhus, som borgerne har betalt, understreger Søren Windell.

Comwell har for nuværende ikke nogen kommentar til aftalen.