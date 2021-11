Kontroversiel annonce smides ind i "kedelig" valgkamp

Robert Klemmensen, der er professor MSO, Institut for Statskundskab, ved Syddansk Universitet i Odense, anser også partiets annonce som værende kontroversiel.

- Kampagnen er ikke for at bygge broer eller række ind over midten. Det forventer vi heller ikke ved et kommunalvalg. Det gælder for partierne om motivere deres "egne" til at stemme, og det gør, at der kommer nogle skarpskårne kampagner som denne her, siger Robert Klemmensen.

Det dækker de '245 millioner' over

For i stedet for ældrepleje og lukning af skoler vil Nye Borgerlige med annoncen forsøge at få valgkampen drejet over i en debat om indvandrerproblemer i Vollsmose.