Kontroversiel fortid klæber til OB's svenske fodboldboss

Svigtende sportslige resultater, en fyring af cheftræner, landsmanden Andreas Alm og nu nævnes OB's fodbolddirektør Björn Wesströms navn i en betændt sag, der vedrører hans fortid i den svenske storklub AIK Stockholm, hvor han i mange år var sportsdirektør og siden administrerende direktør.

De to svenske medier Dagens ETC og Fotboll Sthlm har afsløret, at AIK, under Wesströms tid som direktør, i flere år har samarbejdet med agentfirmaet Universal Twenty Two, der anklages for at have forbindelse til kriminelle bander i Sverige.

Ifølge de to medier har Jadama Masireh, der er Head of Scouting i Universal Twenty Two, blandt andet modtaget penge fra kriminelle bander. Samtidig har han sikret sig en magtfuld placering i AIK og klubbens akademi.

Samarbejdet mellem AIK og Universal Twenty Two startede i 2017, mens Wesström var sportsdirektør. I 2020 blev han forfremmet til administrerende direktør i klubben og bestred den post, indtil han 1. januar 2022 tiltrådte sin nuværende stilling som fodbolddirektør i OB.