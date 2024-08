Kontroversiel udlejer flygter fra ansvar

Fredag klokken 12 skulle de 35 lejere i et boligkompleks på Kongensgade midt i Odense være ude af deres lejligheder.

En frist de fik for få dage siden, da den kontroversielle udlejer Thomas Lund Hansen ikke kan bevise, at bygningen er sikker at bo i. Det skulle han dokumentere over for Odense Kommune, grundet flere fejl - blandt andet fordi stålkonstruktionen udenpå bygningen har slået revner.

Nu er det ifølge kommunen Thomas Lund Hansens ansvar at finde et midlertidigt sted for hans lejere at bo, men det har ingen af dem fået tilbudt. Og udlejeren selv, han har ikke meget lyst til at tale med TV 2 Fyn om lige netop det emne.