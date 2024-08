Kontroversielt forbud mod dieselbiler virker

Luftkvaliteten i flere af de største byer i Danmark har fået et nøk op siden efteråret sidste år. Det fremgår af en rapport fra National Center for Miljø og Energi, der har målt forureningen fra biler i de såkaldte miljøzoner, skriver DR.

Her fremgår det, at partikelforureningen fra biltrafikken i zonerne er reduceret med 36 procent. Miljøzonerne blev indført fra 1. oktober 2023 i København, Odense, Aarhus, Aalborg og på Frederiksberg.

I zonerne skal dieseldrevne personbiler, lastbiler, busser og varebiler have monteret et partikelfilter for at få lov at køre ind.

Loven har dog vist sig at være et problem for de ejere af gamle dieselbiler, der har brug for akut at komme på hospitalet.