Kort før skolestart: Barn og medarbejder smittet med covid-19

Et barn og en medarbejder på to forskellige institutioner i Odense er blevet konstateret smittet med covid-19. Testene kom tilbage positive tidligere på ugen.

I begge institutioner er smittekæderne blevet brudt ved at sende medarbejdere hjem.

Alle nære kontakter til de smittede samt personalet i institutionerne er blevet testet. Indtil videre er ingen andre testet positiv.

Forældre er orienteret

Forældre, pårørende og ansatte er orienteret om de positive tilfælde af smitte, og der er taget hurtigt hånd om situationen, fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

- Vi reagerer prompte og får isoleret de smittede. Indtil videre viser de første tests, at der ikke er noget, der tyder på, at det har spredt sig. Vi afventer resultatet af anden test, og så håber jeg, at jeg kan bekræfte det over de kommende dage, siger han.

Mandag begynder kommunens skoleelever i skole igen efter sommerferien, og der er ingen grund til at bekymre sig over, at skolen nu igen ringer ind.

Det aktuelle smittetryk

Det aktuelle smittetryk i Odense har den seneste uge ligget på 7,0. Det vil sige, at der er syv smittede per 100.000 indbyggere. Først hvis tallet overstiger 20, vil man skride ind med tiltag som at lukke skoler og plejehjem.

- Vi ved også, at på mandag starter skolerne igen, og der er mange, der skal skifte sommertøjet ud med arbejdstøjet, og det er jo vigtigt, at vi får holdt afstand til folk, husker god håndhygiejne og får bugt mundbind, hvis vi skal bruge kollektiv trafik, siger Peter Rahbæk Juel.

I alt 271 odenseanere er siden coronapandemiens udbrød blevet konstateret smittet med covid-19.